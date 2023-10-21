وزيرة خارجية اليابان أمام قمة القاهرة للسلام: لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا بدولتين
مصراوي
دعت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، "حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى فورًا"
وجاء هذا خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، "علينا تقديم المساعدات لسكان غزة في أسرع وقت، وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع"
وتابعت كاميكاو، أنه "لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا حل الدولتين"
وطالبت وزيرة الخارجية اليابانية، بضرورة وقف الأعمال القتالية، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار التوتر في المنطقة.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: