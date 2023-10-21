وزيرة خارجية اليابان أمام قمة القاهرة للسلام: لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا بدولتين

مصراوي



دعت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، "حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى فورًا"



وجاء هذا خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، "علينا تقديم المساعدات لسكان غزة في أسرع وقت، وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع"



وتابعت كاميكاو، أنه "لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا حل الدولتين"

وطالبت وزيرة الخارجية اليابانية، بضرورة وقف الأعمال القتالية، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار التوتر في المنطقة.