إعلان

BBC

وزيرة خارجية اليابان أمام قمة القاهرة للسلام: لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا بدولتين

02:53 م السبت 21 أكتوبر 2023

وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي


دعت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، "حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى فورًا"


وجاء هذا خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، "علينا تقديم المساعدات لسكان غزة في أسرع وقت، وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع"


وتابعت كاميكاو، أنه "لا حل بين فلسطين وإسرائيل إلا حل الدولتين"

وطالبت وزيرة الخارجية اليابانية، بضرورة وقف الأعمال القتالية، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار التوتر في المنطقة.

سوق مصراوى

يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان إسرائيل فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير خارجية النرويج أمام قمة القاهرة للسلام: كل ربع ساعة يموت طفل في غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بث مباشر.. مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية