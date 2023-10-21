وزيرة خارجية كندا أما قمة القاهرة للسلام: الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي متكافئان و يستحقون العيش في سلام

مصراوي

قالت وزير خارجية كندا، ميلاني جولي، إن كندا تقدر موقف مصر من أجل الوساطة للسلام بين إسرائيل وفلسطين، قائلة :" جميعا لدينا تخوفات من الحالة الحالية في غزة وأن يستمر هذا الأمر كثيرا، ويجب تسهيل وصول المساعدات إلى فلسطين".

وتابعت وزيرة خارجية كندا، خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "أن رئيس الوزراء الكندي أعلن عن تبرع بقيمة 10 ملايين دولارات من أجل توصيل المساعدات إلى غزة، حتى في أوقات الأزمات فيجب الالتزام بالمبادئ والقوانين، وأن كندا تقف في جانب كل الأطراف وتقول لهم يجب أن يتم احترام القانون".

وأوضحت وزيرة خارجية كندا: " الشعب الفلسطيني والإسرائيلي متكافئان و يستحقون العيش في سلام مثل الشعوب الأخرى، كما أنّ كندا تدين الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس في إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتطالب حماس في إطلاق سراح الرهائن خاصة وأن هناك أجانب يجب عليهم العودة إلى موطنهم".

وأشارت وزيرة خارجية كندا: " دعم إيران لحماس يشكل قلقا بالنسبة لنا ، خاصة وأنّ إيران لديها جماعات تعمل بالنيابة عنها لزعزعة السلام في الشرق الأوسط، كما أنّ كندا تقف دائما إلى حماية الإنسان وتقف من أجل كرامة الانسان، وأؤكد من جديد على حق الفلسطينين في تقرير المصير والذي يشمل حل إقامة دولتين".