وزيرة خارجية فرنسا أمام قمة القاهرة للسلام: عملية حماس ضد إسرائيل "قاسية" و"بربرية"

مصراوي

قالت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، إن "عملية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الحالي "قاسية" و"بربرية"

وجاء هذا خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، داعية للإسراع بإطلاق سراح كافة المحتجزين.

ولفتت إلى أن فرنسا تدين تصرفات حماس ولكنها تدعم حقوق الفلسطينيين، وتستمر في دعم السلطة الفلسطينية.

وشددت كولونا على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وبشكل مستدام.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن الوضع الإنساني ملح للغاية ويجب الاستمرار في توفير المساعدات، مشددة على ضرورة تفادي التصعيد في المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة وقف التصعيد فهناك قوى تريد صب الزيت على النار وعلينا التصدي وتفويت الفرصة عليها.