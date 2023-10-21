الأمم المتحدة: يجب استمرار إيصال المساعدات إلى غزة وإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات

مصراوي

قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بفلسطين، إنه يجب استمرار إيصال

المساعدات لقطاع غزة

وأضافت المنسقة الأممية، أنه يجب أن تكون المساعدات إلى غزة مصحوبة بوقف

إطلاق النار وإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

وتابعت المنسقة، نتحدث للإسرائيليين كل يوم ليسمحوا لنا بإدخال الوقود دون تقدم.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول

إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع

الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات

دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات

الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي

زراعية.