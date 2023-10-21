رئيسة حكومة إيطاليا أما قمة القاهرة للسلام: حماس تستخدم الإرهاب في حوارها

مصراوي

قالت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجا ميلوني، إن بلادنا تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، وعلى الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابعت رئيس حكومة إيطاليا خلال كلمتها أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "يجب أن نتذكر المدنيين الأبرياء الذين تركوا منازلهم، لذا يجب وقف التصعيد وإطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع بشكل مستدام وفق حل الدولتين".

وأكدت ميلوني: "حماس تستخدم الإرهاب في حوارها مع الجميع وأيضًا لإرهاب الشعب الفلسطيني".