رئيس وزراء اليونان أمام قمة القاهرة للسلام: مصر والأردن عليهما عبء ثقيل
مصراوي
قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إنه "يجب وقف التصعيد الإقليمي.
وجاء هذا خلال كلمته، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع رئيس الوزراء اليوناني، أن "مصر والأردن عليهما عبء ثقيل لمواجهة هذا التحدي"
وأكد أن التصعيد في المنطقة يجب أن يتوقف فورا.
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