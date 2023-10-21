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BBC

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4470 شهيدًا

01:38 م السبت 21 أكتوبر 2023

العدوان الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لأعداد الشهداء
والجرحى، في اليوم الخامس عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الصحة، بارتفاع عدد شهداء العدوان، إلى 4473 شهيدا و15400 إصابة،
وأكثر من 1700 مفقود بينهم 600 طفل.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول
إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع

الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح
السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات
دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات
الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي
زراعية.

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العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة

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