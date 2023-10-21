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إسرائيل: حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو يدفع ثمنا باهظا

01:37 م السبت 21 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو
يدفع ثمنا باهظا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات لمواقع وقواعد تابعة لحزب الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هناك نحو 700 ألف فلسطيني غادروا
المناطق الشمالية من قطاع غزة حتى الآن، موضحا أن عدد الجنود والضباط
القتلى منذ بداية الحرب

وصل إلى 308.

وتابع المتحدث، تأكدنا من وجود 210 رهائن محتجزين في غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول
إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع
الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح
السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات
دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات
الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي
زراعية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل

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