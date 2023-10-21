العاهل الأردني: رسالتنا للإسرائيليين أننا نريد السلام والأمن لكم وللفلسطينيين

مصراوي

قال الملك عبد الثاني ملك الأردن، أنّهم سيعملون على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية.

وتابع خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة."تغضبنا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل".

وأوضح الملك عبد الله الثاني، " حملة القصف الشرسة على غزة مرفوضة وتعد جريمة حر ، وأن حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، فما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب".

وأشار الملك عبد الله الثاني، "إلى أنّ عواقب التقاعس الدولي بشأن ما يحدث في غزة ستكون كارثية علينا جميعا ، ,ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء".

وتابع في كلمته ، " أنّ حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، وتهجير سكان غزة يعد جريمة حرب ويشكل خطا أحمر بالنسبة لنا، وأنّ سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فحياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين".

واستطرد العاهل الأردني، "هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على ذات الطريق، كما أنّ سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة بنيت على الأمن بدلا من السلام وجعلت حل الدولتين مستحيلا، وعلى قادة إسرائيل أن يدركوا أن الحلول العسكرية لن تجدي وأن سياسة التطرف ستجلب المزيد من التطرف والعنف".

واختتم الملك عبد الثاني ملك الأردن كلمته، أنّ حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين، رسالتنا للإسرائيليين أننا نريد السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، والسبيل الوحيد لمستقبل آمن في الشرق الأوسط يبدأ بالإيمان بأن حياة الناس متساوية الأهمية والعمل وفق مبدأ الدولتين".