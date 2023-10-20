بلينكن: يجب أن تطلق حماس سراح الأسرى بدون شرط وبشكل فوري

وكالات:

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جو بايدن، بأن تطلق حركة حماس الفلسطينية سراح الأسرى المحتجزين لديها، دون شروط وبشكل فوري.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه تم تأمين اليوم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين احتجزتهما حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقال بايدن، في تدوينة على موقع "إكس"، إن "المواطنتين عانيتا من محنة رهيبة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، وأنا أشعر بسعادة غامرة لأنه سيتم لم شملهم مع أسرهم قريبًا".

Today, we have secured the release of two Americans taken hostage by Hamas during the horrific terrorist assault against Israel.



Our fellow citizens have endured a terrible ordeal these past 14 days, and I am overjoyed that they will soon be reunited with their family. — President Biden (@POTUS) October 20, 2023



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما من حركة حماس وصلتا إلى إسرائيل.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للرهينتين الأمريكيتين اللائي أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراحهن الليلة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حركة حماس الفلسطينية، أطلقت سراح رهينتين أمريكيتين، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقالت حركة حماس، إن إطلاق سراح الرهينتين يثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كاذبة.