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BBC

أول تعليق من بايدن على إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين

11:13 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه تم تأمين اليوم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين احتجزتهما حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.
وقال بايدن، في تدوينة على موقع "إكس"، إن "المواطنتين عانيتا من محنة رهيبة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، وأنا أشعر بسعادة غامرة لأنه سيتم لم شملهم مع أسرهم قريبًا".


وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير، في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما من حركة حماس وصلتا إلى إسرائيل.
وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للرهينتين الأمريكيتين اللائي أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراحهن الليلة.
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حركة حماس الفلسطينية، أطلقت سراح رهينتين أمريكيتين، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وقالت حركة حماس، إن إطلاق سراح الرهينتين يثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كاذبة.

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