مكتب نتنياهو: الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما وصلتا إلى إسرائيل

وكالات:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما من حركة حماس وصلتا إلى إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للرهينتين الأمريكيتين اللائي أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراحهن الليلة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حركة حماس الفلسطينية، أطلقت سراح رهينتين أمريكيتين، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقالت حركة حماس، إن إطلاق سراح الرهينتين يثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كاذبة.

وأشارت حماس، إلى أن المحتجزتين اللتين تم إطلاق سراحهما أم وابنتها.