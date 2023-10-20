الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإخلاء 5 مدارس في قطاع غزة
وكالات:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن إسرائيل أبلغها بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة ما يعني أن منشآتها لم تعد آمنة.
وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.
ورجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتم فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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