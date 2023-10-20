الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى القدس في غزة

وكالات:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.

وفي سياق متصل، رجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتم فتح معبر رفح خلال 24 إلى 48 ساعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.