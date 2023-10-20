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BBC

أم وابنتها.. تفاصيل إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيتين

08:14 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

حركة حماس

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وكالات:
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حركة حماس الفلسطينية، أطلقت سراح رهينتين أمريكيتين، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وقالت حركة حماس، إن إطلاق سراح الرهينتين يثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كاذبة.
وأشارت حماس، إلى أن المحتجزتين اللتين تم إطلاق سراحهما أم وابنتها.

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اطلاق سراح رهينة حركة حماس طوفان الأقصى رهينة أمريكية

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