جيش الاحتلال الإسرائيلي: غالبية الرهائن المحتجزين في غزة أحياء

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن معظم الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة.

لكن الجيش لم يذكر مصدر المعلومات ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

ويوجد ما لا يقل عن 203 رهائن محتجزين في القطاع الساحلي الذي تسيطر عليه حماس، من بينهم أكثر من 20 طفلا ومراهقا، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.