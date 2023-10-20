البيت الأبيض: بايدن وجه بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها
مصراوي
أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت نحو 106 مليارات دولار تمويلا إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأمريكية.
وتابع البيت الأبيض، " أن بايدن طلب توفير 14.3 مليار دولار كتمويل إضافي لإسرائيل، منها 10.6 مليار دولار مساعدات عسكرية".
وأشار البيت الأبيض إلى ، "أن طلب التمويل يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية ودعم الجيش الإسرائيلي".
وأوضح البيت الأبيض: "بايدن وجه إدارته لاتخاذ إجراءات سريعة، لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وطلب التمويل الإضافي يهدف إلى تجديد مخزون وزارة الدفاع لدعم إسرائيل وقت الحاجة".
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