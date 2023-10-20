إعلان

BBC

البيت الأبيض: بايدن وجه بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

06:02 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت نحو 106 مليارات دولار تمويلا إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأمريكية.

وتابع البيت الأبيض، " أن بايدن طلب توفير 14.3 مليار دولار كتمويل إضافي لإسرائيل، منها 10.6 مليار دولار مساعدات عسكرية".

وأشار البيت الأبيض إلى ، "أن طلب التمويل يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية ودعم الجيش الإسرائيلي".

وأوضح البيت الأبيض: "بايدن وجه إدارته لاتخاذ إجراءات سريعة، لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وطلب التمويل الإضافي يهدف إلى تجديد مخزون وزارة الدفاع لدعم إسرائيل وقت الحاجة".

سوق مصراوى

جو بايدن دعم اسرائيل قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر.. الملايين في المحافظات ينتفضون دعمًا للقضية الفلسطينية - (تغطية خاصة)