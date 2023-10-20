العفو الدولية: تأكدنا بالدلائل ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة

مصراوي

قالت منظمة العفو الدولية، إن هناك عائلات بأكملها استشهدت في غزة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، وهي أدلة دامغة على جرائم حرب.

وأضافت العفو الدولية، اليوم الجمعة، "وثقنا الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين، موضحة أنه يجب التحقيق في هجمات الاحتلال على غزة باعتبارها جرائم حرب".

وتابعت المنظمة أن نتائج تحقيق المنظمة في هجمات الاحتلال خلصت إلى أن الاحتلال انتهك القانون الإنساني الدولي، مضيفة أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحيانا بين الأهداف العسكرية والمدنية.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.