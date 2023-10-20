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BBC

مصر ترد على تحميلها مسؤولية إغلاق معبر رفح في ظل القصف الإسرائيلي

04:33 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

معبر رفح

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مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن "معبر رفح مفتوح، ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج رعايا الدول من قطاع غزة"

وانتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية، تحميل القاهرة مسؤولية إغلاق معبر رفح رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي له 4 مرات.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعيشون حصارا خانقا دون ماء أو أغذية أو وقود.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية، أنه "يجب الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

وأوضح جوتيريش: أنه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع ".

وأشار جوتيريش: إلى أنّ "وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".

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