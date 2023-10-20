"الجنود سيموتون في كمائن المقاومة".. لماذا تأخرت إسرائيل في اجتياح غزة بريًّا؟

بي بي سي

يلمح الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام أن قواته المحتشدة ستجتاح غزة للقضاء على قوة حماس، عقب هجماتها الأخيرة على جنوب إسرائيل، يوم الـ7 من أكتوبر الحالي.

فقد استدعى الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، وامتلأت المزارع والحقول على الجانب الآخر من الحدود مع غزة بدبابات ميركافا، وأنظمة القذائف الذاتية، والآلاف من الآليات العسكرية الجاهزة للمعركة.

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي والبحرية غارات متواصلة على أي مكان يشتبه في أنه مخبأ لحماس أو للجهاد الإسلامي أو مخزن سلاح في غزة، ما أسفر عن استشهاد الكثير من المدنيين إلى جانب عدد قليل من قادة حماس.

العدد المهول من الضحايا في انفجار أحد مستشفيات غزة المركزية، الثلاثاء الماضي، والذي نسبه كل طرف للطرف الآخر، أدى إلى تصاعد التوتر أكثر في المنطقة.

فلماذا لم تبدأ إسرائيل توغلها البري في غزة حتى الآن؟

مسارعة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل دليل على قلق البيت الأبيض من تدهور الأوضاع. فـ واشنطن قلقة من أمرين: تفاقم الأزمة الإنسانية، ومخاطر توسع النزاع في الشرق الأوسط.

وسبق للرئيس الأمريكي أن أوضح موقفه بالاعتراض على إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، الذي انسحبت منه في 2005، وقال إن ذلك سيكون "خطأ كبيرا".

فمن الناحية الرسمية، زار بايدن إسرائيل للتعبير عن دعمه لحليف أمريكا الأقرب في الشرق الأوسط، وللاستماع إلى خطة الاحتلال تجاه غزة.

أما من الناحية غير الرسمية، فإن زيارته هدفها حث حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة على القليل من ضبط النفس، وتريد الولايات المتحدة أن تعرف كيف سيخرج الاحتلال الإسرائيلي من غزة، إذا توغل فيها، ومتى سيكون ذلك.

ولن يكون المشهد لائقا بالولايات المتحدة لو أن الاحتلال الإسرائيلي شن عملية اجتياح شاملة لغزة بينما طائرة بايدن لا تزال واقفة على مدرج مطار تل أبيب.

وعبر بايدن في زيارته عن تصديقه لرواية الاحتلال الإسرائيلية، وهي أن صاروخًا فلسطينيًا سقط بالخطأ على المستشفى، أما المسؤولون الفلسطينيون فيقولون إن غارة إسرائيلية استهدفت المستشفى.

وتعمل بي بي سي على التحقق بطريقة مستقلة من عدد القتلى، الذين يعتقد أنهم بالمئات، وكذلك معرفة سبب ومصدر الانفجار.

العامل الإيراني

وجهت إيران في الأيام الأخيرة تحذيرات شديدة بأن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة لن يمر دون حساب، فماذا يعني هذا التحذير عمليًا؟

تمول إيران وتدرب وتسيطر، إلى درجة ما، على عدد من الفصائل الشيعية في الشرق الأوسط، وأقوى هذه الفصائل، هو حزب الله اللبناني القابع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

تواجه الطرفان في حرب 2006، التي شهدت تدمير الدبابات الإسرائيلية العصرية بالألغام الأرضية والكمائن.

وأعاد حزب الله منذ ذلك الوقت تسليح مقاتليه بمساعدة إيرانية، ويعتقد أنه يملك اليوم نحو 150 ألف قذيفة وصاروخ، الكثير منها طويل المدى وعالي التوجيه.

وهنا يكمن التهديد الضمني، وهو أن حزب الله قد يفتح جبهة على الحدود الشمالية، إذا اجتاح الاحتلال غزة، ما يضطره للحرب على جبهتين.

ولكن ليس هناك ما يؤكد أن حزب الله يريد هذه الحرب في هذا التوقيت، خاصة بوجود حاملتي طائرات أمريكيتين على مقربة من السواحل شرقي البحر المتوسط، وهما جاهزتان لنجدة الاحتلال.

وهذا يطمئن الاحتلال بأن أي هجوم من حزب الله، قد يدفع الولايات المتحدة إلى الرد عليه بالقوة الجوية والبحرية، ولابد من التذكير بأن حزب الله تمكن في حرب 2006 من ضرب سفينة حربية إسرائيلية بأحد صواريخه المتطورة المضادة للسفن.

العامل الإنساني

تصور حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأزمة الإنسانية، يختلف عن تصور بقية الدول فيما يتعلق بمحاولات استئصال حماس من غزة.

فبعد ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال من المدنيين الفلسطينيين، تحول كثير من التعاطف العالمي مع إسرائيل بخصوص هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، إلى دعوات متزايدة تطالب بوقف الغارات الجوية لحماية أهل غزة.

وإذا توغلت قوات الاحتلال بقوة في غزة فإن عدد الضحايا سيكون أكبر، الجنود الإسرائيليون سيموتون أيضا في الكمائن، وعلى يد القناصة، وقد تجري بعض المعارك في الخنادق التي تمتد لأميال تحت الأرض، لكن من المرجح، مرة أخرى، أن يكون المدنيون أكبر الضحايا.

فشل استخباراتي ذريع

تلقت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضربة موجعة، فقد تحمل جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت)، مسؤولية الفشل في رصد هجوم حماس قبل وقوعه، فهو جهاز يفترض أن له مخبرين وجواسيس داخل غزة، يراقبون قادة حماس والجهاد الإسلامي.

ولكن الذي حدث صباح يوم السبت، الـ7 من أكتوبر، جنوبي إسرائيل يوصف بأنه أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.

وتسعى مخابرات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدارك فشلها بالعمل دون هوادة على مساعدة الجيش في تحديد مواقع الرهائن، ومخابئ قادة حماس.

ومن المحتمل أنهم طلبوا المزيد من الوقت للحصول على معلومات أكثر، حتى إذا توغلوا ذهبوا مباشرة إلى مواقع معينة، بدلا من البحث بين الأنقاض والدمار شمالي غزة، وسط تصاعد التنديد العالمي.

ولابد أن مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الذين لا يزالون في غزة أعدوا الكمائن والمخابئ، أمام الزحف الإسرائيلي. وستكون هذه المخابئ في أنفاق تحت الأرض.