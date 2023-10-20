إعلان

BBC

من أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: هناك شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة

01:19 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعيشون حصارا خانقا دون ماء أو أغذية أو وقود.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية، أنه "يجب الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

وأوضح جوتيريش: أنه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع ".

وأشار جوتيريش: إلى أنّ "وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".

سوق مصراوى

معبر رفح شروط تعيق إدخال المساعدات إدخال المساعدات إلى غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| من أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: هناك شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة