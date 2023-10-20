من أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: هناك شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة
مصراوي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعيشون حصارا خانقا دون ماء أو أغذية أو وقود.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية، أنه "يجب الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".
وأوضح جوتيريش: أنه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع ".
وأشار جوتيريش: إلى أنّ "وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".
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