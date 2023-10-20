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الاحتلال يعلن استهداف موقع تابع لحماس بالقرب من كنيسة في غزة

12:58 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف موقع تابع لحماس بالقرب من كنيسة في غزة.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة أمس.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "إن 18 شهيدا سقطوا جراء قصف الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس جريمة تثبت أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني أو أخلاقيات الحرب".

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس".

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لكنائس العالم موقفًا واضحًا من هذا السلوك الأرعن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.

سوق مصراوى

كنيسة الروم الأرثوذكس جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

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