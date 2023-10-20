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BBC

الصحة الفلسطينية: خروج 7 مستشفيات في غزة عن الخدمة نهائيّا بسبب القصف

12:56 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

مجزرة مستشفى المعمداني بغزة أرشيفية

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مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "خروج 7 مستشفيات عن الخدمة، ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع"

وتابع القدرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة، راح ضحيتها 352 شهيدًا و669 مصابًا خلال 24 ساعة".

ولفت إلى سقوط نحو 16 شهيدًا، جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم، موضحًا بوجود عائلة مسلمة لا تزال أسفل أنقاض الكنيسة"

وأوضح أن الأرثوذوكس، حتى الآن وهناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن المجازر تتوالى وشهية الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي، واستهداف كل ما هو غير يهودي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.

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