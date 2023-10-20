قمة مجلس التعاون تدين الهجمات على المدنيين وتطالب بوقف إطلاق النار

مصراوي

أدانت قمة مجلس التعاون وآسيان، "جميع الهجمات على المدنيين، داعية كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع بيان قمة مجلس التعاون وآسيان: " يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة بأعلى قدر من الكفاءة،و نحث جميع الأطراف المعنية على العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين".

وأضاف بيان قمة مجلس التعاون وآسيان: "ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام".