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BBC

المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال لا يبالي بأخلاقيات الحرب والقانون الإنساني

11:38 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

قصف قطاع غزة

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مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس جريمة تثبت أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني أو أخلاقيات الحرب".

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس".

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لكنائس العالم موقفًا واضحًا من هذا السلوك الأرعن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.

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