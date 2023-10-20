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الحكومة الهولندية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

11:32 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

الحكومة الهولندية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

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مصراوي

حذرت الحكومة الهولندية مواطنيها من السفر إلى لبنان على خلفية الأحداث المندلعة حاليا في المنطقة.

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات للمواطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، الأربعاء الماضي "أطلق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه موقع المنارة العسكري غربي كريات شمونة"، وفي المقابل شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على مناطق في جنوب لبنان.

وتواصل الجماعة الإسلامية في جنوب لبنان، إطلاقها صواريخ على مواقع إسرائيلية، منذ بدء أحداث طوفان الأقصى.

وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها "رداُ على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين، قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الأربعاء 18-10-2023 ، بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية".

سبق وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود في جنوب لبنان.

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