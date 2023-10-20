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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 3859 شهيدًا

11:25 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء في الضفة

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3859 شهيدًا و13300 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابة خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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