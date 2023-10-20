للمشاركة بـ"قمة القاهرة للسلام".. وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم التوجه إلى مصر

تل أبيب- (د ب أ)

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التوجه إلى مصر في إطار جولتها الحالية في الشرق الأوسط، والتي تجري خلال محادثات دبلوماسية بعد أزمة هجوم حركة حماس على إسرائيل.

واستهلت الوزيرة جولتها أمس الخميس بزيارة الأردن، وواصلتها صباح اليوم بزيارة إسرائيل، وتعتزم التوجه عقب ظهر اليوم إلى لبنان.

وذكرت مصادر من الوفد الألماني على هامش زيارة الوزيرة لإسرائيل أن بيربوك تعتزم التوجه إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، حيث ترغب في المشاركة في "قمة القاهرة للسلام" المقرر عقدها في العاصمة المصرية غدا السبت.