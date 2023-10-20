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الصحة الفلسطينية: 13 شهيدًا بينهم 5 أطفال في مداهمة للاحتلال بالضفة الغربية

11:11 ص الجمعة 20 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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رام الله (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 13، في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم لاجئين في شمال الضفة الغربية منذ أمس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن جيش الاحتلال "ارتكب مجزرة في مخيم نور شمس في طولكرم خلال عدوانه يوم أمس، ووصلت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال".

يأتي ذلك بعد أن انتشل مسعفون، صباح اليوم، جثامين 5 شهداء، سقطوا برصاص الاحتلال، خلال اقتحام لمخيم نور شمس للاجئين فجر أمس.

وبحسب مصادر فلسطينية، واصلت قوات الجيش مداهمتها لمخيم نور شمس لليوم الثاني ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة مع استمرار اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين في المخيم.

وأعلن الاحتلال مساء أمس، عن مقتل أحد ضباطه من وحدة المستعربين متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس، وإصابة 9 جنود آخرين بجروح متفاوتة.

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