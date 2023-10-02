السيناتور الأمريكي بوب مينديز يمثل أمام المحكمة بتهم فساد في 6 مايو المقبل

وكالات:

أفادت وكالة بلومبرج، أن السيناتور الأمريكي روبرت (بوب) مينديز، سيمثل للمحاكمة بتهم فساد وتلقي رشاوى، يوم 6 مايو المقبل.

وكان مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالفساد.

في المقابل، أكد مينينديز، أنه لا صحة للاتهامات الموجهة إليه بقبول مئات الآلاف في هيئة رشاوى، لاستغلال منصبه.

وقال مينينديز تعليقًا على لائحة الاتهام، في كلمة نقلها موقع سي إن إن، إنه في "يوم الجمعة، وجهت المنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات ضدي. أنا أفهم أن هذا قد يكون مقلقًا للغاية. ومع ذلك، فإن الادعاءات الموجهة ضدي هي مجرد ادعاءات".

وتابع بالقول: "لأي شخص عرفني طوال 50 عامًا من الخدمة العامة، فإنهم يعلمون أنني ناضلت دائمًا من أجل ما هو صحيح".

وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه.