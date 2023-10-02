مسؤول صحي بالسودان: تسجيل أكثر من 150 إصابة بحمى الضنك شمال كردفان

وكالات

أعلن مسؤول صحي في ولاية شمال كردفان السودانية، رصد 150 حالة إصابة بحمي الضنك بالولاية، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، إن المرض ينتشر حاليا في 8 ولايات بالبلاد.

بدوره أعلن وزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية القضارف إلى 700 حالة على الأقل بينها 8 حالات وفاة.

ويعاني مصاب حمى الضنك من ألم شديد في البطن، إضافة إلى القيء المستمر والإرهاق والطفح الجلدي وهبوط ضغط الدم وصعوبة في التنفس.

وتقول الأمم المتحدة إن 80% من المرافق الصحية في السودان توقفت عن الخدمة، نتيجة لتعرضها للقصف والإخلاء القسري ونقص الإمدادات الطبية.