السلطات الأرمينية: آخر حافلة لاجئين غادرت إقليم ناجورنو كاراباخ

يريفان- (د ب أ)

صرحت نازلي باغداساريان المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية في يريفان، اليوم الاثنين، بأن آخر حافلة تقل اللاجئين الأرمن العرقيين الفارين من إقليم ناجورنو كاراباخ، غادرت المنطقة الجبلية في أذربيجان.

وقالت باغداساريان، إن 100 ألف و514 لاجئا اضطروا إلى مغادرة ديارهم في المنطقة ، وصلوا إلى أرمينيا. مضيفة أن آخرين كانوا قد غادروا بسياراتهم الخاصة.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية، أن لاجئين كثيرين يعانون من مشاكل صحية أو أنهم طريحو الفراش، لافتةً إلى أنه يجب على أي أرمن لا يزالون في المنطقة مخاطبة الصليب الأحمر.

وأكدت الحكومة الأذرية على مدى أيام أنه ليس هناك ما يدعو إلى الفرار، وأن المقيمين سيتم دمجهم في المجتمع طبقا لقوانين البلاد.

كان الرئيس الأذري أعلن في السابق أن عشرت الآلاف من الأذريين سوف ينتقلون للعيش في ناجورنو كاراباخ . واتهمت أرمينيا الحكومة في باكو بالتطهير العرقي.

يذكر أن أذربيجان شنت في الشهر الماضي هجومًا عسكريًا في المنطقة المتنازع عليها ،مما اضطر جمهورية أرتساخ المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، إلى الاستسلام.

وأعلن قادتها الأرمن أنه سيتم حل الجمهورية اعتبارا من بداية العام المقبل.