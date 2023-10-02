معهد أمريكي: فاجنر يمكن أن تمثل تهديدًا جديدًا لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

يرى تقييم لمراقبين عسكريين أن قوات فاجنر الروسية الخاضعة لسيطرة الكرملين، من الممكن أن تشكل تهديدا جديدا لأوكرانيا.

وقال المراقبون أن ذلك مرهون بمعاودة فاجنر الظهور كمنظمة عسكرية فعالة، أو إعادة تشكيلها كمنظمة كبيرة موحدة، ذات قيادة مركزية فعالة تديرها وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما ورد في تحليل أجراه المعهد الأمريكي لدراسات الحرب.

وكان المعهد قد ذكر في وقت سابق، أن فاجنر أصبحت لا تشكل تهديدا، بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة في أغسطس الماضي.

وجاءت وفاة بريجوجين بعد أن قاد تمردا لم يستمر سوى فترة قصيرة في الصيف، في أعقاب تصاعد التوتر بينه وبين القادة العسكريين الروس .