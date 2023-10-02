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الخارجية الجزائرية: القبول بمبادرتنا يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر

03:33 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

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وكالات

أعلن الجزائر أن النيجر النيجر الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد.

وقالت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنها تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية لحل سياسي للأزمة هناك، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الإثنين، “إن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.

وبعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف تبون وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية. يضيف البيان.

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