الداخلية التركية تحدد هوية أحد منفذي تفجير أنقرة

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وذكرت الداخلية التركية، اليوم الإثنين، أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجاري التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

فجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة التركية أنقرة، أمس الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

أشار كايا إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع أن يفتتح دورته الجديدة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.