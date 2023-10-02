الناتو ينشر 600 جندي بريطاني في كوسوفو وسط توترات متزايدة مع صربيا

لندن - (ا ف ب)

قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز تواجده العسكري في كوسوفو بنشر نحو 600 جندي بريطاني ضمن قواته لحفظ السلام "كفور" للتصدي للتوتر المتجدد في المنطقة، بعد أسبوع على اشتباكات شهدها الإقليم الصربي السابق ووسط تحذير أمريكي من حشد عسكري صربي قرب حدوده.

قال حلف شمال الأطلسي إنه سينشر نحو 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز تواجده في الإقليم الصربي السابق الذي شهد قبل أسبوع اشتباكات مسلّحة.

والجنود الذين سيتم نشرهم هم من قوة احتياطية وضعت في نهاية الأسبوع بتصرف "كفور" (قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو)، للتصدي للتطورات وللتوتر المتجدد في المنطقة.

في السياق، صرّح المتحدث باسم الناتو ديلان وايت: "المملكة المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي من الكتيبة الأولى في الفوج الملكي لأميرة ويلز للانضمام إلى وحدة بريطانية قوامها 400 جندي يتدربون حاليا في كوسوفو، وستلي ذلك تعزيزات إضافية من حلفاء آخرين".

وأضاف نفس المصدر بأن "القرار يأتي في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر وتزايد التوترات في المنطقة"، لكن دون الإشارة صراحة إلى بيان أصدرته واشنطن وحذّرت فيه من حشد عسكري صربي على حدود كوسوفو.