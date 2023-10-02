إعلان

BBC

مقتل 10 أشخاص جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

12:25 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

انهيار سقف كنيسة في المكسيك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مكسيكو سيتي - (بي بي سي)

أفادت السلطات المكسيكية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انهيار سقف كنيسة خلال أداء الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بشمال شرقي البلاد.

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع مساء أمس عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

وأظهرت صور بثتها قناة تلفزيونية عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

وقام عمال الإنقاذ برفع قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحته.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

انهيار سقف كنيسة في المكسيك مقتل أشخاص مكسيكو سيتي المكسيك اخبار bbc

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر| آثار الدمار في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية