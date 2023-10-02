الدفاع البريطانية: الطيران البحري لأسطول البحر الأسود الروسي قام بدور مهم خلال الأسابيع الأخيرة

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن عنصر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، قام بدور مهم بشكل خاص خلال الأسابيع الأخيرة، في عمليات الأسطول الذي يكافح من أجل التعامل مع التهديدات المتزامنة على الجانب الجنوبي في إطار حرب أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الطيران البحري يركز على عمليات الدوريات الجوية البحرية، والتي من المحتمل جدا أن تكون مهمتها الأساسية هي التعرف المبكر على السفن السطحية غير المأهولة.

وتٌعد الطائرة البرمائية "Be-12 MAIL" من الأصول الروسية الرئيسية في هذه العمليات، حيث أنها مصممة في خمسينيات القرن الماضي، وتنطلق من قواعد في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن الطائرات المقاتلة من طرازي "Su-24 FENCER" و"FLANKER"، تقوم بتنفيذ ضربات بحرية، تضمنت غارة جوية واحدة على الأقل مؤخرا على جزيرة "سنيك" ذات الموقع الاستراتيجي المهم.

ومع احتمال نقل المزيد من أنشطة الأسطول إلى نوفوروسيسك لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها سيفاستوبول، تحاول روسيا استخدام القوة الجوية البحرية لاستعراض القوة فوق شمال غرب البحر الأسود.