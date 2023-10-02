وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقون في اجتماع تاريخي في أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

توجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى كييف لعقد اجتماع تاريخي لدعم أوكرانيا.

وقال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هذه المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع لممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خارج الاتحاد الأوروبي.

ومنذ غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في فبراير 2022، لم تأت من قبل مثل هذه المجموعة الكبيرة من السياسيين الأجانب رفيعي المستوى إلى كييف.

وهذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أوكرانيا خلال أسابيع قليلة.

وكما جرت العادة منذ بدء الحرب، لم يتم الإعلان عن الزيارة مسبقا لأسباب أمنية.