تركيا تنقذ 310 مهاجرين غير شرعيين غربي البلاد
اسطنبول - (د ب أ)
تمكنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، من إنقاذ 310 مهاجرين غير شرعيين في ولاية إزمير غربي البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء أن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا بوجود مهاجرين قبالة سواحل قره بورنو وديكيلي لدى محاولتهم التوجه بواسطة قارب نحو أوروبا.
وأضافت أن فرق خفر السواحل أنقذت 275 مهاجرا كانوا على متن 4 قوارب مطاطية و6 قوارب إنقاذ، و35 آخرين كانوا قبالة سواحل قضاء تششمه.
وأشارت أن المهاجرين أحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية لإتمام الإجراءات اللازمة.
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