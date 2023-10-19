الاحتلال يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس وبداخلها نازحين في غزة

مصراوي

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي يشنها حاليا على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة الأثرية بصورة مباشرة في شارع عمر المختار بغزة، والذي نتج عنه سقوط شهداء وجرحى، بأعداد كبيرة، ومن بين الإصابات حالات خطيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن إطلاق حماس لصواريخ من لبنان تم بموافقة حزب الله.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لم نسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وعند اتخاذ القرار من القيادة السياسية سنعلنه.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب لديها معلومات مؤكدة عن 203 مختطفين في غزة ونحو 100 مفقود.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة،خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح.

وسيُرفع علم الأمم المتحدة إلى جانب العلم المصري على معبر رفح، استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما أعلنته سكاي نيوز عربية.

,وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".