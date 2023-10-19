وكالات:

أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الأسرى على يد حماس بلغ 203 أشخاص، لافتا إلى وجود 100 مفقود حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.