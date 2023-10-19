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BBC

جيش الاحتلال: لم نسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن

09:24 م الخميس 19 أكتوبر 2023

إطلاق حماس لصواريخ من لبنان

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مصراوي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق حماس لصواريخ من لبنان تم بموافقة حزب الله.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لم نسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وعند اتخاذ القرار من القيادة السياسية سنعلنه.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب لديها معلومات مؤكدة عن 203 مختطفين في غزة ونحو 100 مفقود.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة،خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح.

وسيُرفع علم الأمم المتحدة إلى جانب العلم المصري على معبر رفح، استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما أعلنته سكاي نيوز عربية.

,وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

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