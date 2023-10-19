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BBC

على وقع التصعيد في غزة.. المغرب يلغي رحلاته الجوية إلى إسرائيل مؤقتا

08:04 م الخميس 19 أكتوبر 2023

الخطوط الملكية المغربية

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وكالات:

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها المقررة إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وذكرت الخطوط الملكية المغربية، في بيان عبر منصة إكس "بسبب الوضع الحالي في إسرائيل، نحن مضطرون إلى إلغاء الرحلات AT229 و AT228 المقررة في الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر من وإلى تل أبيب".

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلق فيها الخطوط الملكية المغربية، رحلاتها المقررة إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية منذ 7 أكتوبر الجاري عندما أطلقت حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

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