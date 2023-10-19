إعلام عبري: لن يتم وقف إطلاق النار خلال إدخال المساعدات من معبر رفح

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّه لن يتم وقف إطلاق النار خلال إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، "أن الخارجية أصدرت أوامر لموظفي 20 سفارة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بالبقاء في منازلهم".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، " إسرائيل تخلي سفاراتها بعدد من دول الشرق الأوسط منها البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا".

ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن دخول المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بشكل دائم دون انقطاع.

وأشاد سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بدور الأمم المتحدة في عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتابع "شكري"، "أنه لا بديل سوى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، متابعًا "مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة،خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح.

وسيُرفع علم الأمم المتحدة إلى جانب العلم المصري على معبر رفح، استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما أعلنته سكاي نيوز عربية.