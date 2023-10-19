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الأمم المتحدة: مصر الوحيدة القادرة على وقف إطلاق النار في غزة

06:44 م الخميس 19 أكتوبر 2023

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصر هي أساس عملية السلام، وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف ووقف إطلاق النار.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنّه يجب حماية المدنيين، مشيرًا إلى أنّ الهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، "نحتاج إلى إيصال الغذاء والماء والدواء إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل سريع ومستدام، و أدعو إلى وقف لإطلاق النار لتوفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أنّ "معبر رفح ومطار العريش هما القناتان الرئيسيتان لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: أنه "لا يمكن الوصول إلى حل دون إيجاد دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل".

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