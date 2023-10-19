متحدث الحكومة الفلسطينية: خلال الـ24 ساعة الماضية سقط 369 شهيدًا

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إنه "يجب فتح معبر رفح وتوفير ممر آمن لإخراج المصابين والجرحى في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة "

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سقط 369 شهيدًا، منهم 81 شهيدا من مناطق جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 3785 شهيدًا و12493 مصابًا.

وكشف أن الاحتلال الإسرائيلي، "ارتكب 448 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن 2776 شهيدا معظمهم من أطفال ونساء".

ولفت معروف إلى أن "160 مدرسة تضررت جراء القصف الإسرائيلي 19 منها خرجت من الخدمة

وطالب معروف الأونروا بتحمل مسؤولياتها بحماية اللاجئين واستئناف تقديم خدماتها في شمال غزة، داعيًّا النازحين بالعودة إلى منازلهم والبقاء على أرضهم والمساهمة بالدفاع عن الوجود الفلسطيني.