إعلام عبري: إصابة 10 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية: إصابة 10 من الجنود الإسرائيلين أحدهم بحالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خط المياه الرئيسي وشبكات الاتصالات والكهرباء في مخيم نور شمس، وعزلته عن العالم الخارجي، وفقًا لما أوردته وكالة شمس نيوز الفلسطينية.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس في الضفة الغربية، واعتبرته منطقة عسكرية مغلقة، صباح اليوم الخميس.

ودمرت جرافات الاحتلال البنى التحتية في محيط المخيم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وسط تضرر كبير في شبكة المياه وخطوط الاتصالات.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كثيفة إلى مخيم نور شمس، شرق طولكرم، مع وجود نحو 1500 جندي إسرائيلي، يعملون على مداهمة منازل الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بين المواطنين في المخيم، أسفرت عن اعتقال نحو 7 فلسطينيين، بينهم والد قائد كتيبة طولكرم/ سرايا القدس.

ووقعت إصابات عدة بين الفلسطينيين من سكان المخيم، بعد اشتباكات وقعت مع قوات الاحتلال.

وبدأت قوات الاحتلال في استخدام المباني الواقعة على أطراف المخيم كثكنات عسكرية، واعتلى القناصة بعض المنازل لاستهداف المواطنين.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.