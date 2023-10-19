وزير الخارجية البريطاني يحذر من زعزعة الأمن الإقليمي

القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة في غزة ، خاصة وأن استمرار العنف سيساهم في زعزعة الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، الوزير البريطاني، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام .

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي اليوم، أن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير فيه.

ووفق المتحدث، حرص الأمين العام على التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال، وكذا ترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار أبو الغيط إلى أن هذه الأشكال تعد أنماطا من العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها أجهزة الجامعة.

وأكد الأمين العام على أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، منوهاً إلى أن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرا بعيد المنال.

وأوضح المتحدث أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.

وأضاف أن الوزير البريطاني أشار إلى أن "أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين".