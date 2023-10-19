وصول طائرة أمريكية تحمل مركبات مدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وصول طائرة شحن أمريكية تحمل عربات مدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن هدف الحرب هو محو حماس من الوجود، وستكون هناك خسائر لكننا سنحقق ذلك مهما طالت الحرب.

وتابع وزير الدفاع خلال زيارة لقواته في غلاف غزة، اليوم الخميس، "أتحمل المسؤولية أيضاً عن الفشل في منع هجوم حماس"

وفي تصريحات سابقة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "حماس نازية جديدة وهي تنظيم الدولة الجديد"

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "نريد أن نقضي على تحرك حماس وعلينا أن ننتصر ونحرر الرهائن من أطفال ونساء"

وأوضح أن "معركة الاحتلال الإسرائيلي هي معركة الديمقراطية والمستقبل"

ولفت إلى أن "العالم وقف مع بريطانيا منذ 8 سنوات وهذا وقت نحتاج فيه إلى دعمكم ودعم العالم، الحرب ستكون طويلة ونحتاج لدعم كل أصدقائنا"

وأكد نتنياهو أن "هذه أول مرة يتحد فيها شعبنا بهذا الشكل في مواجهة التحديات الحالية"

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.